Secom da Presidência determina volta ao trabalho presencial dos servidores, mesmo com ascensão do coronavírus

A portaria foi assinada pelo secretário Fábio Wajngarten em meio ao aumento da pandemia do coronavírus no Brasil

247 - Seguindo os exemplos dos ministérios do Turismo e da Cidadania, a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) determinou o retorno de seus servidores às atividades presenciais a partir desta segunda-feira, 18. A portaria foi assinada pelo secretário Fábio Wajngarten em meio ao aumento da pandemia do coronavírus no Brasil.

Desta forma, o secretário imita Bolsonaro ao minimizar a crise sanitária e fazer uma política contra o isolamento. No País foram registradas mais de 16 mil mortes em decorrência do coronavírus e mais de 800 mortes computados em um único dia. O Brasil está entre os cinco países mais afetados pela pandemia.

