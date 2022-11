Secretária da Cidadania é denunciada por assédio moral contra servidores que votaram em Lula

Em reunião com servidores e em tom de ameaça, gestora disse "saber exatamente quem não votou no presidente [Bolsonaro]" e que as pessoas "pagarão pela Justiça divina" edit

247 - A secretária nacional de Atenção à Primeira Infância, Luciana Siqueira Lira de Miranda, foi denunciada por servidores do Ministério da Cidadania por assédio moral. De acordo com reportagem do Uol, Miranda encaminhou mensagens com críticas a quem votou em Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente eleito no segundo turno das eleições, no domingo (30).

O texto diz que quem votou no candidato do PT contribuiu "para que nosso trabalho desça pelo ralo".

Os servidores relataram que no dia seguinte à eleição Siqueira convocou toda a equipe para uma reunião e, em tom de ameaça, disse "saber exatamente quem não votou no presidente" e que essas pessoas "pagarão pela Justiça divina". Além disso, segundo os servidores, a secretária "reclamou da falta de lealdade de alguns da equipe, equiparou a traição de Judas e disse que quem vota em quem rouba não está com Deus" e que "vai infernizar todos os dias da próxima gestão e que o inferno não vai vencer o céu".

Além de denúncias à Ouvidoria do Ministério da Cidadania, servidores denunciaram Luciana ao MPF (Ministério Público Federal) e à CGU (Controladoria-Geral da União).

