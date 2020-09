Secretária demitida por Damares denuncia ilegalidade em contrato de ONG com a pasta

Antes de ser demitida pela ministra Damares Alves, a então secretária de Políticas de Promoção de Igualdade Racial Sandra Terena encaminhou um ofício à Assessoria Especial de Controle Interno da pasta relatando irregularidades em convênios do Ministério com uma ONG do Sergipe edit

247 - A ex-secretária de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, Sandra Terena, enviou um ofício ao Controle Interno do Ministério presidido por Damares Alves, relatando possível ilegalidade no contrato de uma ONG com a pasta.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “no documento, ao qual o GLOBO teve acesso, Sandra Terena denuncia "situação de ilegalidade de malversação de recurso público" na atuação da Associação dos Jovens Aprendizes com Deficiência Visual (AJACDEVI), que, segundo a ex-secretária, é representada por uma única pessoa com 18 CNPJs diferentes e que tem usado o nome do ministério de maneira ilícita para captar recursos. Em resposta à reportagem, o ministério afirmou que pediu a interrupção dos repasses para a Associação.”

A matéria ainda acrescenta que “conforme revelou a colunista Bela Megale, na segunda-feira, Damares decidiu demitir Sandra Terena após o nome da secretária vir à tona em um relatório da Polícia Federal no âmbito do inquérito de atos antidemocráticos. Sandra é casada com o blogueiro Oswaldo Eustáquio, que é alvo de investigações. No mesmo dia, às 16h15, pouco antes de ser avisada da demissão, Sandra Terena enviou o ofício internamente. O caso foi revelado pela Revista Crusoé e confirmado pelo GLOBO.”