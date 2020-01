Secretário de Cultura desdenha de documentário brasileiro no Oscar: deveria ser ficção

O secretário especial de Cultura do governo federal, Roberto Alvim, fez críticas à indicação do documentário "Democracia em Vertigem" ao Oscar, na categoria de "melhor documentário". "Se fosse na categoria ficção, estaria correta a indicação", diz Alvim edit

247 - O secretário especial de Cultura do governo federal, Roberto Alvim, se mostrou descontente com a indicação do documentário brasileiro "Democracia em Vertigem", de Petra Costa, ao Oscar. Com informações de Mônica Bergamo, da Folha.

A obra foi indicada à categoria de "melhor documentário", apesar disso, Alvim não parabenizou a produção brasileira que pode vir a ganhar o prêmio.

"Se fosse na categoria ficção, estaria correta a indicação", disse Alvim. O documentário conta a história do golpe parlamentar contra a ex-presidenta Dilma Rousseff em 2016.

"Isso só mostra como a guerra cultural está sendo travada não só aqui, mas em âmbito internacional", afirmou o secretário.