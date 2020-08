Secretário do MEC, Carlos Nadalim afirma: "sou aluno de Olavo de Carvalho"

Revista Fórum - O secretário de Alfabetização do Ministério da Educação, Carlos Nadalim, deu entrevista à rede CNN Brasil um dia depois de ter a permanência garantida no MEC por decisão do ministro pastor Milton Ribeiro. Ele afirma que é “técnico”.

“Sou técnico e me jogam para a ala ideológica. Preciso de paz para trabalhar. Foi assim que sobrevivi até hoje. Estou no quarto ministro”, disse à jornalista Renata Agostini. “Quero que fique claro: não fui aluno, eu ainda sou aluno de Olavo de Carvalho. Fiquei conhecido no meio conservador assim. No tocante à alfabetização, levo em consideração evidências científicas”, completou.

Quem é Carlos Nadalim?

Nadalim é sócio do Arno Alcântara Júnior, dono do site O Brasil Sem Medo, de Olavo de Carvalho. Em fevereiro, o guru bolsonarista rasgou elogios ao programa Tempo de Aprender, lançado pelo secretário.

