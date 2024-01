Secretário-executivo do Ministério das Cidades é demitido

Apoie o 247

247 - Na manhã desta sexta-feira (12), o Diário Oficial anunciou a exoneração do secretário-executivo do Ministério das Cidades, Hildo Rocha. A pasta é chefiada por Jader Filho. A decisão partiu do presidente Lula (PT), surpreendendo Rocha, que afirmou não ter sido informado previamente sobre os motivos de sua demissão, segundo Guilherme Amado, do Metrópoles.

Hildo Rocha, ex-deputado pelo MDB do Maranhão e reconhecido como aliado do clã Sarney em seu estado, declarou após a demissão: "acho melhor você contatar a assessoria do ministro Jader. Não fui comunicado, soube pelo Diário Oficial".

