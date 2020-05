Sede da PGR amanhece pichada: “Procuradoria-Geral do Bolsonaro”

Metrópoles - O letreiro do edifício sede da Procuradoria-Geral da República (PGR), em Brasília, foi alvo de pichação na madrugada deste sábado (30/05). Sobre a palavra “República”, o vândalo escreveu o sobrenome do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Por meio de nota, a PGR manifestou que repudia o ato de vandalismo. “A Procuradoria-Geral da República repudia o ato de vandalismo contra sua sede, que já se encontra em investigação para responsabilização civil e criminal do ato que danificou patrimônio público. As medidas de reforço na segurança das unidades de todo o país serão tomadas com a maior rapidez possível. Bem como as demais medidas administrativas que se fizerem necessárias”, diz o comunicado.Ministério Público Federal afirmou que repudia o ato de vandalismo e reforçou segurança em prédios da procuradoria em todo o país

