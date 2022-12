Segurança de Lula é reforçada após protestos golpistas de bolsonaristas

Apoie o 247

247 - A Polícia Militar do Distrito Federal e a equipe de segurança do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reforçaram a segurança no entorno do hotel onde ele está hospedado em Brasília. Foram instalados gradis na entrada do prédio e o efetivo de agentes foi aumentado.

Nesta segunda-feira (5), bolsonaristas golpistas realizaram um protesto em frente ao hotel. Eles gritavam palavras de ordem dizendo que o petista não subirá a rampa do Palácio do Planalto em 1 de janeiro, data de sua posse como presidente da República.

A segurança também foi reforçada no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília, sede da transição de governo.

