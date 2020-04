Segurança do Planalto pede que jornalistas fiquem ‘aglomerados’ na rampa, senão serão retirados

Aglomeração é tudo o que vem sendo evitado em época de coronavírus, mas uma segurança do Palácio do Planalto aconselhou que repórteres que aguardavam Bolsonaro ficassem todos no mesmo lugar neste sábado 18 edit

247 - Uma segurança do Palácio do Planalto aconselhou repórteres que aguardavam a saída de Jair Bolsonaro na tarde deste sábado 18 que ficassem “aglomerados” na rampa, senão seria retirados de lá.

“Conselho perigoso”, relatou a Luísa Roig Martins, do Valor Econômico. Isso porque aglomeração é tudo o que vem aconselhado a se evitar atualmente, pelo perigo da transmissão do coronavírus.

Quando saiu, Bolsonaro conversou com apoiadores, ganhou um quadro religioso, defendeu o fim do isolamento social e disse que “70% vão pegar” o vírus, “não tem como”. “Se não for semana que vem, será no mês que vem”.

Neste plantão de sábado, nós, repórteres, estamos aqui no Palácio do Planalto, acompanhando o presidente Jair Bolsonaro. A segurança veio com um conselho perigoso: "Peço que vocês fiquem aglomerados aqui, e não circulando, senão teremos que retirá-los, ok?" pic.twitter.com/h86tm8ZgZG — Luísa Roig Martins (@luisamartins) April 18, 2020

