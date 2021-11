Segurança do presidente do Senado se envolve em acidente e foge

O servidor chegou a afirmar que precisaria viajar para integrar a equipe de segurança do presidente do Senado e não prestaria depoimento edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Carlos Carone e Mirelle Pinheiro, Metrópoles - O motorista suspeito de provocar um acidente no Noroeste e fugir do local é um policial legislativo federal, lotado no gabinete do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). De acordo com testemunhas, Leandro Nogueira Rodrigues dirigia um Audi A3 branco em alta velocidade quando atingiu o veículo onde estava o empresário Gabriel Rangel, de 34 anos, que teve ferimentos leves.

O acidente ocorreu na tarde de sábado (20/11), na via que liga a Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) à W3 Norte, por volta das 17h40. Investigadores da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), que apuram o caso, tentaram intimar o policial lotado no serviço de proteção presidencial da Casa, mas foi em vão. O servidor teria se recusado a abrir a porta da casa onde mora para receber a intimação.

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE