'Segurei o choro', diz catadora de recicláveis que passou faixa para Lula

247 - Catadora de lixo desde há 19 anos, Aline Sousa, de 33 anos, foi uma das oito pessoas responsáveis por passar a faixa presidencial a Luis Inácio Lula da Silva, durante a posse, neste domingo (1º). Moradora da Estrutural, no Distrito Federal, Aline conta sobre a emoção de ter recebido o convite para participar da cerimônia. "Segurei o choro. Escolher uma catadora para participar de um ato que ficaria conhecido mundialmente, então, é uma sensação de muita emoção", disse. A entrevista foi concedida à TV Globo.

Mãe de sete filhos, Aline também é presidente da Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis do DF e Entorno (Centcoop-DF) é responsável pela Secretaria Nacional da Mulher e Juventude da Unicatadores.

"A pergunta que passa na cabeça é sempre por que eu? Em um cenário de 60 milhões, por que uma catadora de materiais recicláveis colocar a faixa em um dos maiores presidentes da República do Brasil?", continuou.

A catadora afirmou que a categoria sofreu com o mandato de Jair Bolsonaro (PL). "A gente passou por 4 anos excluídos do diálogo na esfera do governo federal. A gente precisa resgatar a nossa política nacional de resíduos", disse.

