Seis meses atrasado, Bolsonaro finalmente transfere Cultura para Ministério do Turismo

247 - Com um atraso de seis meses, Jair Bolsonaro finalmente finalizou a transferência da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania para o do Turismo. A medida foi anunciada por decreto na quinta-feira, 21, um dia após Regina Duarte deixar o cargo.

A ex-secretária já havia anunciado, à CNN, que isso era uma das principais tarefas no posto. Para ela, o fracionamento da secretaria entre dois ministérios representava uma trava burocrática para o cumprimento de ações importantes da pasta.

