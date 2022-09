Sem cargo, Braga Netto aparece entre autoridades no 7 de setembro em Brasília

Braga Netto é apenas candidato a vice-presidente, mas foi colocado ao lado de Mourão, do ministro da Defesa e dos comandantes das Forças Armadas edit

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato a vice-presidente da República na chapa encabeçada por Jair Bolsonaro, general Braga Netto (PL), foi colocado ao lado do atual vice-presidente, Hamilton Mourão (Republicanos), do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e dos comandantes das Forças Armadas durante a festividade do 7 de setembro em Brasília.

A posição de destaque ocupada por Braga Netto dá o tom do uso eleitoreiro do feriado nacional por Bolsonaro.

Braga Netto, atualmente, é apenas candidato a vice e não tem cargo no governo, mesmo assim apareceu na comemoração ao lado das autoridades de defesa do país.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.