Sem máscara, Bolsonaro é impedido por vendedora de entrar em barraca de frango: “pode não” (vídeo)

247 - Jair Bolsonaro voltou a desrespeitar os protocolos sanitários contra a Covid-19 durante um passeio pela periferia de Brasília neste sábado (10) e, por conta disto, foi impedido por uma vendedora de entrar em uma tenda que vendia frango em São Sebastião, região carente do Distrito Federal. Sem máscara, Bolsonaro perguntou se poderia entrar no espaço cercado por fitas de isolamento. “Pode não. Não sabe ficar do lado, por quê?”, foi a resposta.

Segundo reportagem do site Metrópoles, um outro vendedor tentou interferir e declarado que “quem manda é ele [Bolsonaro]”. "Depois o povo pega a gente, nós estamos lascados”, disse a mulher em seguida. Sem alternativa, Bolsonaro comeu em cima de uma caixa de isopor, do lado de fora da tenda.

Sem máscara e causando aglomeração, o presidente Jair Bolsonaro pediu para entrar em uma tenda que vende frango assado na periferia de Brasília.

Ouviu um “pode não” e teve de comer do lado de fora mesmo. pic.twitter.com/erum8v5efS — Samuel Pancher (@SamPancher) April 10, 2021

