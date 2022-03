Senado adia pela terceira vez votação de projetos para conter aumento de preços dos combustíveis

O Senado decidiu analisar as propostas nesta quinta-feira (10) edit

247 - Senadores adiaram, nesta quarta-feira (9), a votação de dois projetos que tratam de soluções para conter a alta nos preços dos combustíveis. O vice-líder do governo no Senado, Carlos Viana (MDB-MG), fez o pedido pelo adiamento e, como consequência, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), anunciou que as propostas serão analisadas nesta quinta-feira (10).

Uma das propostas propõe uma alíquota única para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis e dobra, de 5,5 milhões para 11 milhões, o número de famílias de baixa renda com direito ao auxílio-gás.

O outro projeto cria uma conta de estabilização dos preços dos combustíveis (CEP), com o objetivo de frear a alta dos preços dos produtos.

O preço da gasolina aumentou cerca de 46% em 2021, o do etanol, 58% e o do diesel, 45%, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP).

