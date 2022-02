Senado aprova convocação de Damares para explicar nota contra a vacinação

Apoie o 247

247 - A Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado aprovou, nesta segunda-feira (7), a convocação da ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), para explicar uma nota técnica em que se coloca contra a exigência do passaporte da vacina para o retorno das crianças às aulas presenciais.

A CDH também aprovou a convocação do ministro Marcelo Queiroga (Saúde). De acordo com o requerimento apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o titular da pasta deverá explicar as causas do atraso na vacinação infantil.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o imunizante infantil da Pfizer em 16 de dezembro, mas a vacinação de crianças começou no país em 14 de janeiro, após o Ministério da Saúde abrir uma consulta pública sobre o tema.

