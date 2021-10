Senado aprova instalação de memorial no Congresso em homenagem às vítimas da Covid

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Para homenagear as vítimas da Covid-19 no país, o Senado aprovou nesta terça-feira (5) um projeto que prevê a criação de um memorial na área externa do prédio do Congresso Nacional, em Brasília. O texto vai à promulgação.

A proposta foi apresentada pelo relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), e por outros participantes da comissão. O texto foi relatado pelo presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM).

O memorial será identificado por uma placa, "de modo a ser facilmente visto pelos cidadãos, representando a dor pela perda das vítimas" nas 27 unidades da federação. Serão instaladas 27 lápides, representando todas as unidades da federação.

PUBLICIDADE

"É imperioso que o Poder Público promova iniciativas que prestem homenagens e permitam a guarda da memória dessas vítimas. É importante observar que, conforme a CPI da Pandemia tem evidenciado, muitos desses óbitos seriam evitáveis caso o Poder Público tivesse simplesmente agido em consonância com as recomendações científicas", diz Renan em sua justificativa.

À GloboNews, o senador afirmou que a ideia é que o memorial seja "permanente", apesar da possibilidade de ser desmontável.

PUBLICIDADE

A CPI da COVID aprovou, junto ao presidente do Senado Rodrigo Pacheco, a construção de um memorial em homenagem às vítimas da COVID-19 no Brasil. Serão colocadas 27 pedras no espelho d’água do Congresso Nacional, cada uma representando uma unidade da Federação. pic.twitter.com/QLnkYEuCYD — Randolfe Rodrigues 💉👓 (@randolfeap) October 3, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE