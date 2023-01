Senado aprova intervenção federal na segurança do DF

Apoie o 247

Reuters - O Senado aprovou nesta terça-feira a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal decretada no domingo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva após os ataques de vândalos apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro contra as sedes dos Três Poderes.

A medida já havia sido aprovada na segunda pela Câmara dos Deputados. Pela Constituição, uma intervenção federal precisa ser referendada pelo Congresso Nacional.

Na avaliação de autoridades do governo federal, os responsáveis pela segurança pública do DF falharam ao não conter os vândalos bolsonaristas que invadiram o Palácio do Planalto e os prédios do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) deixando um rastro de destruição.

Lula nomeou o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, como interventor federal na segurança do Distrito Federal.

