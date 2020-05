Senado aprova medida que adia o Enem

O Senado Federal aprovou o Projeto de Lei que prevê a prorrogação automática dos prazos para as provas de acesso ao ensino superior em caso de calamidade ou paralisação das instituições de ensino. A matéria seguirá para a Câmara edit

Confira o Tuíte do senador Randolfe Rodrigues:

VITÓRIA DOS ESTUDANTES! Acabamos de aprovar o PL que prevê prorrogação automática de prazos p/ provas de acesso ao ensino superior em caso de estado de calamidade ou ñ funcionamento das instituições de ensino. A matéria segue p/ a câmara! A luta continua! Vamos juntos! #AdiaEnem pic.twitter.com/SsFGly5gPr May 20, 2020

