Senado aprova 'observatório' para monitorar desdobramentos da CPI da Covid

247 - O plenário do Senado aprovou, nesta quinta-feira, 28, a criação do "Observatório da Pandemia de Covid-19", com objetivo de acompanhar e fiscalizar os desdobramentos das ações tomadas durante a CPI da Covid.

O texto foi apresentado pelo presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM) e pelo vice, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e relatado pela senadora Zenaide Maia (PROS-RN), e será promulgado sem passar pela Câmara dos Deputados, pois e refere a questão interna do Senado.

A CPI foi concluída na terça-feira, 26, e o seu relatório, que pede indiciamento de Jair Bolsonaro e mais 79, foi aprovado por 7 votos a 4. Bolsonaro é acusado de nove crimes durante a pandemia.

