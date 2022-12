Senado aprova reajuste salarial de 19,25% aos servidores da Casa

Apoie o 247

ICL

247 - O Senado aprovou, nesta terça-feira (20), um projeto que aumenta 19,25% os salários dos servidores do Legislativo. A estimativa é que a proposta tenha impacto fiscal de R$ 1 bilhão nos próximos três anos. A informação foi publicada pela CNN Brasil.

De acordo com o relator, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), "o reajuste se encontra em patamar próximo aos propostos por outras categorias, a exemplo do Supremo Tribunal Federal (STF), que concede reajuste de 18% aos servidores do Poder Judiciário". "O reajuste será suportado por recursos do orçamento do Senado Federal", disse.

O senador disse que o reajuste é necessário para repor perdas salariais por causa da inflação nos últimos anos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.