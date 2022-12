Senado dobra segurança e restringe acesso de visitantes após tentativa de ataque terrorista em Brasília

Apoie o 247

247 - A Secretaria de Polícia do Senado Federal restringiu o acesso de visitantes em função dos atos de violência registrados após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito de outubro e da prisão do terrorista bolsonarista George Washington De Oliveira Sousa, 54, que tentou explodir uma bomba na área do Aeroporto Internacional de Brasília durante o final de semana.

“As medidas foram tomadas também visando aumentar a segurança para a posse de Lula (PT), no dia 1º de janeiro”, diz a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. A Polícia Legislativa também dobrou o efetivo emprego na segurança do Senado.

Segundo a reportagem, somente os 81 senadores, além de servidores e profissionais terceirizados devidamente identificados, terão acesso ao local.

“Os gabinetes dos senadores, que podem autorizar a entrada de visitantes, não poderão fazer isso no período. Exceções deverão ser comunicadas com antecedência à segurança, que terá a prerrogativa de permitir ou não a entrada. Além disso, os servidores deverão passar por um detector de metais antes de ter acesso ao prédio”, destaca a colunista.

