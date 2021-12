Senado inaugura em fevereiro memorial para as vítimas da Covid-19

O espaço ficará no anexo dois do Senado edit

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - O Senado lança em fevereiro o Memorial às Vítimas da Covid, para homenagear os 615 mil mortos na pandemia. Cercado por um jardim de inverno e com painéis do artista Paulo Werneck, o espaço ficará no anexo dois do Senado.

Terá a entrada de uma iluminação natural e suave, auxiliando no objetivo proposto para o memorial, de ser um lugar de acolhimento e reflexão.

No centro da sala, sobre um retângulo elevado do chão, serão erguidas 27 colunas brancas e iluminadas, como se fossem velas em honra às vítimas de cada um dos 26 estados e do Distrito Federal.

