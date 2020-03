Senado inicia primeira sessão virtual da história para votar decreto de calamidade pública

Os parlamentares votarão, por meio de celulares e computadores, o projeto que decreta estado de calamidade pública no Brasil edit

247 - O Senado iniciou nesta sexta-feira (20) sua primeira sessão virtual, em razão do coronavírus. Os parlamentares votarão, por meio de celulares e computadores, o projeto que decreta estado de calamidade pública no Brasil. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados.

O presidente em exercício, senador Antônio Anastasia (PSD-MG), abriu a sessão do plenário. Ele comanda a sessão pois é o primeiro vice da Casa. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), está afastado porque foi diagnosticado com o Covid-19.

Só depois de ter concluída a análise no Senado é que a proposta estará em vigor. O decreto tem vigência até o fim do ano.