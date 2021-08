Senado terá feriado prolongado no dia 7 de setembro

O ponto facultativo no dia 6 leva foi decidido por conta da "necessidade de resguardar a segurança e a integridade dos Parlamentares e colaboradores”, de acordo com portaria do Senado edit

247 - O Senado terá um feriado prolongado no dia 7 de setembro, quando estão marcados os atos golpistas. Haverá ponto facultativo no dia 6, por conta da "necessidade de resguardar a segurança e a integridade dos Parlamentares e colaboradores” da Casa, de acordo com portaria do Senado. A informação é da coluna Radar, na Veja.

O coordenador da Central de Movimentos Populares (CMP) e líder do movimento Fora Bolsonaro, Raimundo Bonfim, afirmou que o ato da oposição em Brasília será na Esplanada dos Ministérios às 16h do dia 7 de setembro.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE