Senador apresenta proposta para prorrogar auxílio emergencial até março

247 - O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) apresentou nesta segunda-feira, 14, uma proposta para estender o auxílio emergencial, previsto para terminar neste ano, em dezembro, e prorrogar o estado de calamidade até março do ano que vem.

"Por conta da inércia do governo federal, é impossível ter um programa nacional de vacinação em execução antes de março. É preciso garantir o mínimo de estabilidade social até lá. Por isso apresentei o PL 5495, que estende o auxílio emergencial e o estado de calamidade até 31/03", argumentou Vieira, em seu perfil no Twitter.

O auxílio começou com R$ 600 mensais, foi diminuído para R$ 300 pelo governo de Jair Bolsonaro, que vai acabar com o benefício neste mês, apesar da pandemia do novo coronavírus estar aumentando junto com a crise econômica. A proposta inicial do governo federal era de R$ 200.

Nesta segunda-feira, o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR), descartou a renovação do auxílio emergencial. Para Barros, o governo não deve prorrogar o chamado 'orçamento de guerra’, que suspende tetos fiscais durante a pandemia e financia programas de assistência social.

“Em princípio, não haverá prorrogação do orçamento de guerra. Não havendo prorrogação, não há nenhuma chance de renovação do auxílio emergencial”, disse o parlamentar em evento online organizado pelo Eurasia Group.

