Senador bolsonarista diz já ter assinaturas para ampliar CPI da Covid

Revista Fórum - O senador bolsonarista Eduardo Girão (Podemos-CE) afirmou ter conseguido as 33 assinaturas necessárias para ampliar a CPI da Covid no Senado.

“Nós conseguimos o número suficiente de assinaturas para que a CPI seja ampla, independente e justa para investigar União, governadores e prefeitos”, informou o senador.

A CPI foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, para investigar possíveis omissões do Governo Federal no combate à pandemia.

