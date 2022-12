Senador bolsonarista propõe criação de frente parlamentar evangélica

Parlamentar defende que o grande número de evangélicos eleitos para a próxima legislatura faz com que seja necessário um colegiado também no Senado Federal edit

247 - O senador bolsonarista Carlos Viana (PL-MG) propôs a instalação de uma frente parlamentar evangélica no Senado Federal. Segundo o parlamentar, o grande número de evangélicos eleitos para o próximo ano “faz com que seja necessário um colegiado também no Senado Federal”. As informações são do Metrópoles.

“Queremos deixar clara a posição dos cristãos em relação à política. Não queremos impor nada a ninguém. Temos uma Constituição e o país é laico, mas queremos ser respeitados em todos os nossos pontos, na defesa da família, na defesa da liberdade religiosa e na liberdade de nossos cultos.”

O projeto já foi protocolado e aguarda leitura.

