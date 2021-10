Senador Contarato apresenta pedido de convocação de Campos Neto após áudio de André Esteves

Apresentei pedido de convocação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, p/ explicar, no Senado, suas relações com o banqueiro André Esteves. Ora, as políticas monetária e de crédito afetam diretamente a rentabilidade de bancos de investimento! Cobramos apuração JÁ! pic.twitter.com/w2cqAS3WlN