Senador e mãe de ministro apoiaram mais de R$ 867 milhões em emendas

O senador Márcio Bittar (União Brasil-AC) e a senadora Eliane Nogueira (PP-PI), mãe do ministro Ciro Nogueira, foram beneficiados com o orçamento secreto edit

247 - O relator-geral do Orçamento de 2021, senador Márcio Bittar (União Brasil-AC), e a senadora Eliane Nogueira (PP-PI), mãe do atual ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), apoiaram emendas de relator que somam mais de R$ 867 milhões, de acordo com documentos dos parlamentares enviados à Presidência do Congresso e ao Supremo Tribunal Federal (STF). Foram ao menos R$ 3,65 bilhões de dinheiro públicos destinados pelo governo às emendas desses parlamentares, dinheiro que também serviu para Jair Bolsonaro (PL) comprar apoio do centrão.

O Congresso Nacional afirmou que 68% dos parlamentares enviaram dados detalhados de recursos relacionados a esse tipo do orçamento.

Ao todo, 340 deputados federais e 64 senadores encaminharam ofícios.

No Senado, 16 disseram que não fizeram indicação alguma, 35 detalharam os valores e 13 afirmaram ter indicado, mas não informaram o quanto.

