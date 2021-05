Senador pede que Carlos Wizard seja convocado a depor na CPI da Covid

Fundador da rede Wizard foi um dos financiadores do lobby da cloroquina, remédio sem eficácia contra a Covid-19, que contribuiu para a morte de milhares de brasileiros ao estimular a imunidade de rebanho edit

247 - O senador Alessandro Vieira (Cidadania), nesta segunda-feira, 17, enviou pedido para que o empresário bolsonarista Carlos "Wizard" Martins seja convocado a depor na CPI da Covid, no Senado Federal.

O senador argumenta que o depoimento do empresário ajudaria a "esclarecer detalhes sobre 'ministério paralelo da saúde', responsável pelo aconselhamento extraoficial do Governo Federal com relação às medidas de enfrentamento da pandemia, incluindo a sugestão de utilização de medicamentos sem eficácia comprovada e o apoio a teorias como a da imunidade de rebanho".

Wizard esteve por trás do lobby para mudar bula da cloroquina

Um dos homens mais ricos do Brasil, o bilionário Carlos Wizard, esteve por trás do lobby para mudar a bula da cloroquina e, portanto, contribuiu para a morte de milhares de brasileiros, ao estimular a imunidade de rebanho.

Wizard era conselheiro do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e chegou a ser anunciado como secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, mas recuou após insinuar que governadores e prefeitos inflavam o número de mortos para receber mais dinheiro, gerando uma crise política.

Wizard atuou junto ao governo de Jair Bolsonaro e a médica Nise Yamaguchi para tratar sobre a pandemia do novo coronavírus.

