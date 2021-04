Senador que presidiu instalação da CPI do Genocídio denuncia ataques em massa de robôs

Fórum - O senador Otto Alencar (PSD-BA), integrante da CPI do Genocídio, disse durante entrevista ao Jornal da Fórum nesta quarta-feira (28) que foi alvo de diversos ataques virtuais em razão da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga as ações e omissões do governo Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19. Por ser o membro mais velho da comissão, Alencar foi quem presidiu a primeira sessão.

“Desde que eu marquei a sessão preparatória, que iria escolher o presidente e o vice, começou uma enxurrada de mensagens de todos os estados no meu WhatsApp, no Instragram… O que eu não esperava que não iria acontecer. Quando eu me posicionei contra o impeachment, também houve muitos ataques, mas agora foi mais agressivo”, afirmou durante entrevista à jornalista Cynara Menezes.

“Parecia muito que era robô, as mensagens eram muito iguais. É até impróprio repetir o conteúdo”, completou. “Não nos intimida, mas nos mostra uma marca dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, aqueles que são fundamentalistas que acreditam que ele está atuando bem na pandemia”, acrescentou.

