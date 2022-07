Senador quer convocar chanceler após fala de Bolsonaro a embaixadores

Apoie o 247

Metrópoles - O senador Fabiano Contarato (PT-ES) apresentou, nesta terça-feira (19/7), um requerimento de convocação do ministro das Relações Exteriores, Carlos França (foto em destaque), para que esclareça a reunião do presidente Jair Bolsonaro (PL) com embaixadores no Palácio do Planalto. Nela, o mandatário da República voltou a colocar em dúvida a lisura do processo eleitoral do país.

O pedido do petista é para que o titular do Itamaraty compareça na Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal após o recesso parlamentar, que teve início nessa segunda-feira (18/7).

Contarato defende que os diplomatas presentes no encontro convocado por Bolsonaro ficaram “abalados”. O senador argumenta, com base em reportagem do jornal norte-americano New York Times, que o presidente está “preparando as bases para uma tentativa de golpe, se perder as eleições presidenciais deste ano”.

