Senadora Soraya Thronicke está internada na UTI de hospital em Brasília

247 - A senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS), de 49 anos, foi internada na unidade de terapia intensiva (UTI) nesta quarta-feira (26) no hospital DF Star, em Brasília. A parlamentar foi hospitalizada na última sexta-feira (21), devido a uma crise alérgica.

De acordo com o Metrópoles, sua assessoria de imprensa informou que ela está com quadro de saúde estável, mas ainda necessita de cuidados especiais. “Por se tratar de uma alergia, de causa ainda não identificada, com crises muito fortes, os médicos optaram por mantê-la na UTI”, afirmou.

