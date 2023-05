Senadores bolsonaristas visitam Anderson Torres na cadeia

Eduardo Gomes, Rogério Marinho, Magno Malta e Jorge Seif, do PL, e Márcio Bittar, do União Brasil, encontraram ex-ministro e alegam que ele está "muito fragilizado emocionalmente" edit

247 - Um grupo de cinco senadores bolsonaristas visitou o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL), Anderson Torres, na prisão neste sábado (6), informa a CartaCapital.

Foram eles Eduardo Gomes, Rogério Marinho, Magno Malta e Jorge Seif, todos do PL, e Márcio Bittar, do União Brasil. Além disso, mais sete congressistas devem visitar Torres neste domingo (7).

Vale lembrar que Flávio Bolsonaro e Marcos do Val estão proibidos de se encontrar com o aliado, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pois eles estão ligados aos acontecimentos que levaram Torres à prisão.

Após a visita, Magno Malta publicou um vídeo relatando que o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal está "muito fragilizado emocionalmente". Já Rogério Marinho alegou que "a libertação de Anderson é um ato de justiça e humanidade".

