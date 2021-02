Senadores da oposição começam a recolher assinaturas para a CPI da Lava Jato

“Existem provas suficientes de que os procuradores [da força-tarefa da Lava Jato] em conluio com o ex-juiz Sérgio Moro cometeram ilegalidades graves”, exclamou o líder do PT no Senado, Rogério Carvalho edit

247 - O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, informou nas redes sociais, nesta terça-feira, 9, que o partido iniciou o “recolhimento de assinaturas para a instalação da CPI da Lava Jato”.

A ação ocorre após o Supremo Tribunal Federal (STF) votar em defesa da validação das conversas divulgadas pela Vaza Jato reunidas pela defesa do ex-presidente Lula.

“Existem provas suficientes de que os procuradores [da força-tarefa da Lava Jato] em conluio com o ex-juiz Sérgio Moro cometeram ilegalidades graves”, exclamou o senador nas redes sociais.

A maioria dos ministros da Segunda Turma do STF decidiu que é legal o compartilhamento com a defesa do ex-presidente Lula das mensagens trocadas entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, apreendidas na Operação Spoofing.

As mensagens, que foram anexadas pela defesa de Lula em recurso ao STF, confirmam o papel de Moro como chefe da Operação e a intimidade do então juiz com procuradores, orientando, criticando e combinando datas dos processos junto à força-tarefa. As conversas confirmam o conluio para processar, prender e tirar Lula das eleições presidenciais.

