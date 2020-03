Senadores do PT pedem inquérito sobre “fraude eleitoral” mencionada por Bolsonaro

247 - Bancada do PT no Senado pediu à Procuradoria-Geral da República (PGR) a abertura de um inquérito sobre a “fraude eleitoral” mencionada por Jair Bolsonaro, na segunda-feira, durante viagem aos Estados Unidos. Para o líder do partido no Senado, Rogério Carvalho (SE), se Bolsonaro mentiu, ele cometeu crime de responsabilidade.

“Toda vez que tem uma crise, ele age para criar uma cortina de fumaça, desviar atenção. Mas ele precisa ser responsabilizado porque é presidente da República. Tem a liturgia do cargo, a responsabilidade pelo que diz”, disse. “Ele está dizendo que houve fraude na eleição, e o TSE precisa explicar à sociedade brasileira se, de fato, houve fraude ou não”, reforçou.

Para Carvalho, Bolsonaro também tenta criar notícias falsas com o propósito de insuflar as manifestações marcadas para o próximo dia 15, com claro tom contrário às instituições, principalmente Legislativo e Judiciário.

Nas redes sociais, o senador reagiu à fala do presidente:

A bancada do @PTnoSenado acionou a @MPF_PGR p/ abrir um inquérito e investigar "fraude" nas eleições anunciada pelo presidente. Fizemos ainda uma representação no @TSEjusbr p/ que se manifeste diante das graves acusações do Bolsonaro.Chega de patacoada! pic.twitter.com/qA5fbVyLtB — Rogério Carvalho (@SenadorRogerio) March 10, 2020

Em entrevista ao Metrópoles, Carvalho disse que “ele está espalhando um conjunto de mentiras via redes sociais para inflar e levar as pessoas às ruas. Mas, neste caso, ele está cometendo um erro grave porque está dizendo que o pleito foi fraudado. Esperamos que o TSE exija a comprovação da fraude. Caso ele não consiga comprovar, ele cometeu um crime gravíssimo que é mentir para a Nação e insinuar algo que não existiu”.

A presidente o partido, deputada federal Gleisi Hoffmann, também respondeu às acusações de Bolsonaro. “Fraude é você ⁦Jair Bolsonaro⁩, eleito com mentiras na internet”, disse. E complementou: “é fraude do Moro, juiz político que prendeu Lula para facilitar sua vida e foi pago com o ministério da Justiça”.