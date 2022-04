Senadores governistas coletam assinaturas suficientes para formar CPI contra governos do PT

Apoie o 247

ICL

247 - Senadores governistas reuniram 28 assinaturas, uma a mais que o mínimo necessário, para abrir uma CPI sobre obras inacabadas no Senado. Trata-se de reação à tentativa de criar uma CPI para investigar o escândalo dos pastores no MEC sob o governo Bolsonaro.

“Requeremos, (…) apurar eventual irregularidade e crimes na condução de obras de edificações, bem como, responsabilidade de agentes e ex-agentes públicos relativamente às ações e omissões que resultaram na existência de obras públicas iniciadas e não-concluídas, no período de 2006 até o ano de 2018, e, ainda, possíveis irregularidades no Programa de Financiamento Estudantil – Fies, no mesmo período”, diz trecho do pedido de Carlos Portinho (PL-RJ).

Veja a lista de parlamentares que assinaram o requerimento de instalação da CPI governista:

