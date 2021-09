Senadores iniciam articulação com Flávio Bolsonaro para indicação de Aras ao STF

Assessores presidenciais veem a troca da indicação de André Mendonça como a única maneira de garantir o andamento do processo no Senado, onde as declarações golpistas de Jair Bolsonaro não repercutiram bem edit

247 - Com a repercussão negativa das declarações golpistas de Jair Bolsonaro no 7 de setembro, a sabatina de André Mendonça, indicado do governo ao Supremo Tribunal Federal (STF), está ainda mais distante. Senadores da base de apoio do governo vêm, inclusive, tentando convencer o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) de apoiar a indicação do procurador-geral da República ao cargo.

A CNN Brasil informa que o grupo pretende se reunir na semana que vem com o filho do presidente. Assessores presidenciais veem a troca de indicação como a única maneira de garantir o andamento do processo.

