“Será que lá vai ter feijão?”, ironiza Patrícia Pillar sobre mansão de R$ 3,2 milhões de Jair Renan

247 - A atriz Patrícia Pillar fez uma pergunta irônica no Twitter relacionando os preços do feijão e da mansão de Jair Renan, o filho mais novo de Bolsonaro. “Será que lá vai ter feijão?”, indagou, ao responder um comentário do jornalista Xico Sá: “aqui não tem crise”.

O imóvel de R$ 3,2 milhões, que fica em uma das regiões mais bem localizadas de Brasília, foi comprado dias antes da mudança de Jair Renan e a mãe, a ex-mulher de Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Valle, por um homem que mora numa casa modesta, conforme revelou reportagem da jornalista Juliana del Piva, no UOL .

O aluguel da casa é estimado em, no mínimo, R$ 14 mil por mês, mas Cristina Siqueira assegura pagar apenas R$ 8 mil. A advogada mãe de Jair Renan trabalha no gabinete da deputada federal Celina Leão (Progressistas-DF), onde recebe R$ 8.100,00 - cem reais a mais que o aluguel.

Nesta sexta-feira (27), Bolsonaro chamou de “idiota” quem defende comprar feijão em vez de fuzil. 'Tem idiota reclamando que tem que comprar feijão, tem é que comprar fuzil'

