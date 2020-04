Sergio Moro ressurge para dizer que detento do DF pode ter contaminado outros 20

247 - O ministro da Justiça Sérgio Moro reportou que que três presos foram contaminados com o novo coronavírus na última semana no Brasil. Em um desses casos, a verificação tardia pode ter resultado na propagação do vírus para outros 20 presos.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca trecho da fala do ministro: "infelizmente tivemos desde a última semana três casos confirmados: um no Pará, até um preso que saiu em saída temporária e, em retornando, apresentou sintomas. Foi colocado em prisão domiciliar em seguida. Um preso no Ceará e um preso no Distrito Federal. Esse preso no Distrito Federal, infelizmente, pela identificação tardia, é possível que ele tenha infectado 20 presos."

A matéria ainda acrescenta que ""Moro reforçou que a proteção da população carcerária deve acontecer por meio do isolamento, impedindo visitas aos detentos e saídas temporárias. O ministro alertou que existe o risco de motins e rebeliões por conta da medida, mas que por enquanto verificou "compreensão" por parte dos presos."

