Servidores recebem deputados com suco de laranja em protesto contra reforma administrativa (vídeo)

247 - Em manifestação contra a PEC (proposta de emenda à Constituição) da reforma administrativa do governo em tramitação na Câmara dos Deputados, servidores foram ao aeroporto de Brasília para receber parlamentares com um protesto nesta terça-feira (19). A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

A ação consiste na distribuição de sucos de laranja, personalizados com os nomes e as fotos dos parlamentares, para pressioná-los a votarem contra a proposta que aguarda votação no plenário da Câmara.

Chamada “Não seja laranja desta PEC”, a campanha foi idealizada por Sindilegis (Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União) e Sindjus-DF (Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do MPU no DF).

“É necessário que todos tenham consciência que essa PEC é o marco regulatório da corrupção e que os parlamentares se tornarão ‘laranjas’ ao terem os seus nomes associados à reforma que propõe o desmonte do serviço público”, diz Alison Souza, presidente do Sindilegis. Ele acrescenta que a proposta abre espaço para nepotismo, apadrinhamentos e práticas de corrupção como peculato e "rachadinha".





