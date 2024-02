Sessão Solene na Câmara homenageia 40 anos do MST

Atividade convocada por parlamentares do PT e Psol busca reconhecer a importância do Movimento para a luta social no Brasil edit

247 - No próxima quarta-feira (28), o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) será homenageado em Sessão Solene na Câmara dos Deputados, em Brasília. A sessão, marcada para iniciar às 9h, foi convocada pelos deputados federais Valmir Assunção (PT-BA), João Daniel (PT-SE), Dionilso Marcon (PT-RS) e Luiza Erundina (Psol-SP).

Até o momento, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, o ministro de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, o embaixador de Cuba Rolando Antonio Gonzáles, o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Preto, a representante da Secretaria Geral de Diálogos Sociais e Articulação e Políticas Públicas Raquel Buitrón Vuelta e integrantes do Ministério de Saúde confirmaram presença. Outras diversas representações de movimentos, entidades e organizações populares participarão do evento.

A atividade buscará reconhecer a importância do MST para a luta social no Brasil, destacando a relevância das famílias Sem Terra para a produção de alimentos. A atividade é pública e será transmitida pelos canais oficiais da TV Câmara.

“Nos enche de alegria sermos homenageados por nossos deputados aliados no coração da casa do povo brasileiro”, afirma Ceres Hadich, da direção nacional do MST. De acordo com a dirigente, a Sessão será um momento de celebrar os 40 anos do movimento mas também de reafirmar a continuidade da luta pela reforma agrária. “Celebramos nossos 40 anos olhando para a frente, para o prosseguimento da nossa luta, para a realização do nosso VII Congresso Nacional e é isso que queremos apresentar no próximo dia 28”, destaca.

Em 2024, além de completar 40 anos, o MST também realizará seu VII Congresso Nacional. Previsto para acontecer em julho, em Brasília, a atividade pretende reunir cerca de 20 mil Sem Terra. Com sua primeira edição realizada em 1985, os Congressos Nacionais do MST têm o objetivo de deliberar sobre a estratégia da organização.

