Silêncio de Bolsonaro sobre offshore de Guedes completa uma semana

Fala-se até em um bolão de deputados, que tentam adivinhar, desde terça-feira, quantos dias o chefe do Planalto manterá silêncio sobre o patrimônio de R$ 50 milhões do ministro em uma conta secreta no exterior edit

247 - Neste domingo (10) completam-se sete dias do silêncio de Jair Bolsonaro sobre o escândalo envolvendo seu ministro da Economia, Paulo Guedes, cujo nome foi flagrado nos Pandora Papers.

Segundo denúncia publicada pela Revista Piauí no último domingo (3), em setembro de 2014, o economista Paulo Guedes, então sócio da gestora de recursos Bozano Investimentos, fundou a Dreadnoughts International, uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal no Caribe. Nos meses seguintes, aportou na conta da offshore, aberta numa agência do banco Crédit Suisse, em Nova York, a quantia de 9,55 milhões de dólares, o equivalente a 23 milhões de reais na época (no câmbio atual, o valor hoje corresponde a 51 milhões de reais).

Segundo o colunista Josias de Souza, do UOL , há até um bolão feito por deputados para tentar adivinhar quantos dias o chefe do Planalto ficaria em silêncio sobre o escândalo. “O grupo reúne seis parlamentares. Todos votaram a favor da convocação de Guedes para prestar esclarecimentos no plenário da Câmara”, informa o jornalista.

“Nos subterrâneos do Ministério da Economia, a mudez de Bolsonaro causa incômodo. No escurinho do grupo de Zap do centrão, virou piada. Nos próximos dias, os deputados pressionarão o presidente da Câmara, Arthur Lira, para marcar a data da sessão em que Guedes será constrangido a se explicar em plenário, diante das lentes da TV Câmara”, diz ainda o colunista.

O placar de 310 votos a favor e apenas 142 contrários mostra que o Centrão entregou Guedes e até parte da base bolsonarista o abandonou. O Palácio do Planalto avalia que ele está em situação delicada e que até Arthur Lira não pretende fazer nada a seu favor.

