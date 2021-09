Simone Tebet e Alessandro Vieira irão a ato do MBL pelo "Fora Bolsonaro"

O compromisso de participação dos senadores foi dada a integrantes do movimento edit

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - Os senadores Alessandro Vieira e Simone Tebet, integrantes suplentes da CPI da Covid, comprometeram-se a ir na manifestação do MBL contra o governo convocada para 12 de setembro.

O compromisso de participação foi dada a integrantes do movimento. A informação foi confirmada pelos senadores à coluna. Vieira também participará dos atos do Vem Pra Rua e do Mais Brasil.

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE