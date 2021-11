Sinalização de Bolsonaro a reajuste "é eleitoreira", diz confederação

Apoie o 247

Metrópoles - Entidades filiadas à Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef) enumeraram, nesta terça-feira (23/11), três consequências do reajuste sinalizado por Jair Bolsonaro (sem partido), durante viagem ao Oriente Médio, somente a policiais federais e rodoviários. Instituições também classificaram a medida como “eleitoreira”.

De acordo com entidades associadas, se houver concessão de reajuste seletivo apenas para policiais federais e rodoviários, outras categorias vão exigir o mesmo tratamento. Caso contrário, haverá o risco de rebelião ano que vem, inclusive com greves, já que os servidores já estão mobilizados contra a Reforma Administrativa.

A Condsef também avalia que os policiais federais já têm os maiores salários do funcionalismo do executivo federal e, da mesma forma, os melhores benefícios em medidas do governo, como criação de funções comissionadas no início do ano de 2020.

