Site do TSE cai a dois dias do fim do prazo para regularizar título

Metrópoles - O site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no qual é possível emitir, regularizar ou atualizar o Título de Eleitor, apresenta instabilidade nesta segunda-feira (2/5). No início da tarde, o Título Net ficou fora do ar, impedindo a realização dos serviços.

A instabilidade ocorre a dois dias do fim do prazo para que o cidadão fique atualizado com a Justiça Eleitoral e possa votar no pleito de outubro de 2022. A legislação estabelece que o Título Eleitoral deve estar regular até 150 dias antes das votações, ou seja, nesta quarta-feira (4/5).

