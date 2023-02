Situação de Marcos do Val pode ficar "complicada", diz líder do governo no Senado

Apoie o 247

247 - Líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) afirmou ao Congresso em Foco que a situação do senador Marcos do Val (Podemos-ES) pode ficar "complicada". Marcos do Val denunciou um plano golpista de Jair Bolsonaro (PL), articulado em conjunto com o ex-deputado Daniel Silveira, que previa gramepar ilegamente o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Após apresentar ao menos quatro versões diferentes sobre o caso, o senador se voltou contra Moraes e anunciou que pediria seu afastamento. Marcos do Val passou a ser investigado por falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo.

>>> Investigado, Marcos do Val admite que 'manipulou' noticiário com informações falsas sobre trama golpista de Bolsonaro

Wagner afirmou que se estivesse na situação de Do Val, daria uma "mergulhada" para sair das manchetes. "Eu, no lugar dele, pediria uma licença e sumiria por um bom tempo. Porque se aparecer mais uma versão diferente dessa história, a situação dele vai acabar se complicando muito aqui no Senado".

Segundo Do Val, as diferentes versões apresentadas fazem parte de uma "estratégia", o que foi questionado por Jaques Wagner. "Ele diz que apresentou versões desencontradas com um propósito. Que propósito? É bom que esclareça, porque não se pode brincar assim com as instituições. Ele é senador da República”.

