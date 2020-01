Sob forte tensão, Wajngarten faz pronunciamento, critica Folha e deixa no ar ameaças veladas

O Secretário de Comunicação de Boslonaro, Fábio Wajngarten fez um pronunciamento carregado de tensão no Palácio do Planalto. Ele diz que a reportagem do jornal Folha de S. Paulo “tem nome e sobrenome”. Ele finalizou seu discurso com uma ameaça: “se determinados grupos de comunicação ou institutos de pesquisa tinham em mim a tentativa de construção de uma ponte de diálogo, esta ponte foi explodida agora - disse o secretário. Assista edit

O Secretário de Comunicação de Boslonaro, Fábio Wajngarten fez um pronunciamento carregado de tensão no Palácio do Planalto. Ele diz que a reportagem do jornal Folha de S. Paulo "tem nome e sobrenome". Ele finalizou seu discurso com uma ameaça: "se determinados grupos de comunicação ou institutos de pesquisa tinham em mim a tentativa de construção de uma ponte de diálogo, esta ponte foi explodida agora - disse o secretário.

O secretário falou de sua experiência no campo da consultoria em comunicação, mencionando seu trabalho com o apresentador Silvio Santos. Disse que sua empresa fazia auditoria de propaganda de televisão e alimentava o SBT com veiculações televisivas desde 1999. Segundo Wajngarten, o serviço foi crescendo e foi se tornando referência no setor de pesquisa de mídia.

O secretário passou a maior parte do tempo se elogiando de maneira obsessiva. Segundo ele, a concorrência copiou todo os relatórios de sua empresa. Com fortes críticas à Globo, ele ainda alegou que trabalhou de forma voluntária com Bolsonaro para elegê-lo. “Eu sempre tive coragem de peitar grandes grupos monopolistas”, disse.

Wajngartem ainda completou: “eu não tenho absolutamente nada a esconder, à época da minha nomeação foi orientado, foi ordenado, que eu saísse do quadro da gestão da FW Comunicação e Marketing, atitude esta imediatamente cumprida e vistoriada pela SAJ e pela Comissão de Ética.”

Ele ainda sublinhou: “eles estão mexendo com a pessoa errada.”