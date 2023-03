Soldado da guarda presidencial é preso em flagrante por assalto a loja de bebidas

Apoie o 247

247 - O soldado Jacó Caetano, da guarda presidencial, responsável pela segurança do Palácio do Planalto, foi preso em flagrante em fevereiro ao tentar assaltar uma loja de bebidas.

Segundo o Paulo Cappelli, do Metrópoles, o militar usou uma faca para cometer o crime.

Nesta semana, Caetano conseguiu arrombar a cela em que estava detido e teve deixou o Batalhão da Guarda Presidencial pela porta da frente. Horas depois, no entanto, ele foi capturado pelo Batalhão de Polícia do Exército, em Brasília.

O soldado teve prisão preventiva decretada e não tem prazo para ser solto. Ele responde por roubo majorado e crimes contra o patrimônio.

“O Comando Militar do Planalto informa que o soldado Jacó, lotado no Batalhão da Guarda Presidencial, foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do Código Penal. Em Audiência de Custódia, a Prisão em Flagrante foi convertida em Prisão Preventiva. Portanto, por tratar-se de uma prisão cautelar, inexiste prazo para a sua duração determinado em lei”, diz o Comando Militar do Planalto em nota.

“O Código de Processo Penal estabelece pena de quatro a dez anos de prisão no caso do artigo 157. Sendo que a punição ao soldado Jacó Caetano pode ser aumentada em um terço pelo uso de arma branca”, esclarece a reportagem.

